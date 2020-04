Bonus Turismo, la proposta per risollevare l’economia del Paese

La sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde ha parlato della ripartenza che dovrà prevedere anche un supporto al turismo, tramite la possibile istituzione di un bonus.

“Stiamo pensando, per sostenere il turismo interno, ad un bonus turismo a supporto dell’economia italiana“. Così la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, ai microfoni di Mattino Cinque, ha parlato della ripartenza che dovrà prevedere anche un supporto al turismo, settore molto importante per il nostro Paese. La sottosegretaria al Mise ha poi aggiunto che è importante non concentrarsi in merito alle riaperture sul quando, bensì sul come.

La risposta alle parole della Todde è arrivata durante la trasmissione da parte l’esponente di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi che in collegamento con Mattino Cinque ha attaccato la sottosegretaria. Il noto politico ha affermato che a mancare non sono i dettagli, ma proprio le risorse perchè non solo non ve ne sarebbero ma il Governo non si sarebbe applicato per ricercarle. Zucconi ha concluso dicendo che si tratta di vanesie promesse.

Scatta, dunque, subito la polemica. Bisognerà attendere per vedere come il Governo intenderà gestire il settore del turismo. Per l’Italia, quest’ultimo rappresenta gran parte della sua economia.