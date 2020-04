La storia commovente di Bruno Borlini. Torna a casa dopo 40 giorni di ospedale. Il paese lo accoglie con grida, applausi e cori

Non solo pianti disperati, a volta sono anche di gioia, di orgoglio e felicità. Le vittorie prima o poi arrivano, anche in questo periodo buio per tutti. E Bruno Borlini ne è un esempio. L’uomo è tornato a casa dopo 40 giorni in ospedale, ma ne è uscito vittorioso ed ha sconfitto il nemico che tutti temono: il Covid-19. Cori, striscioni e trombette: un vero e proprio tifo da stadio, l’emozione di Gorno nel pomeriggio di lunedì è indescrivibile. I vicini di casa, non appena sentita la sirena dell’ambulanza, si sono affacciati alle finestre per applaudire e festeggiare il ritorno del concittadino.

Bruno Borlini, il racconto di un sopravvissuto

Bruno Borlini, all’età di 59 anni si è trovato a combattere così all’improvviso il coronavirus, la malattia che ha messo in ginocchio il mondo intero. Dopo 40 giorni passati in ospedale ha vinto la battaglia ed è tornato a casa a Gorno, il suo paese, sano e salvo. Un lungo ricovero, tutto in salita, ha passato giorni veramente bui per poi però godersi la luce in fondo al tunnel. Ora è sicuramente più bella. In questi due mesi ci sono tante storie da raccontare, alcune belle, altre meno, ma serviranno da esempio per non compiere altri errori.

L’Italia sta combattendo ancora contro il nemico, continuiamo ad adottare le misure di sicurezza e rispettiamo le regole. Solo così potremo uscirne vittoriosi proprio come Bruno.