Clio Zammatteo mamma bis: è nata Joy. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram di Clio Zammatteo dopo quello del marito Claudio Midolo che, questa mattina, aveva annunciato l’ingresso in ospedale della moglie.

Clio Zammatteo, la famosa Cliomakeup, è diventata mamma per la seconda volta. La famosa influecer ha dato alla luce la piccola Joy, secondogenita del suo amore con il marito Claudio Midolo.

Cliomakeup mamma per la seconda volta: Clio Zammatteo ha partorito la piccola Joy

Grande gioia per Clio Zammatteo che, con la foto che vedete qui in alto, ha annunciato la nascita della piccola Joy, nata dopo la primogenita Grace, nata due anni fa. Sposata dal 2008 con Claudio che, questa mattina, aveva annunciato il lieto evento pubblicando una foto della moglie in ospedale.

Le ultime settimane di gravidanza non sono state facili per Cliomakeup che, a causa del coronavirus, ha lasciato New York trasferendosi a casa di un’amica. A raccontare tutto era stata lei stessa con alcune storie pubblicate su Instagram.

Il popolo americano non è per niente uguale al popolo italiano e abbiamo iniziato ad aver avuto paura più che del virus, proprio della reazione della gente e non ci siamo sentiti sicuri con una bambina piccola e una in arrivo e abbiamo deciso di venire dalla nostra seconda famiglia qui in America, quindi siamo venuti da Giuliana in modo da stare tutti insieme al di fuori delle grandi città percè le grandi città non sono sicure in questo momento in America”.

Visualizza questo post su Instagram È nata Joy ❤️ Un post condiviso da Clio (@cliomakeup_official) in data: 22 Apr 2020 alle ore 10:33 PDT

Oggi, però, c’è solo spazio per la grande felicità per l’arrivo della piccola Joy, festeggiata sui social anche da tutti i followers di Clio che, prima di partorire, aveva pubblicato due storie su Instagram dicendo: “manca poco”.