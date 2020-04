Lutto nel mondo della musica, con la morte di Derek Jones. Lui era un noto volto del mondo della musica heavy metal statunitense.

È morto Derek Jones, chitarrista della rock band ‘Falling In Reverse‘. Lo ha reso noto il fondatore del gruppo, Ronnie Radke, che annuncia la scomparsa del 35enne amico e collega attraverso un post comparso sui social network. Radke scrive: “Non dimenticherò mai quando arrivasti in carcere dove mi trovavo e poi insieme, nel tuo vecchio van, abbiamo fondato i Falling in Reverse. Continuerò per sempre a scrivere musica ispirandomi a te. Riposa in pace, amico mio, Derk Jones. Il mio cuore non regge”. Ronnie Radke, frontman dei ‘Falling in Reverse’, in precedenza aveva cantato con gli ‘Escape the Fate’. Finì in cella a causa di una rissa conclusasi con la morte di un giovane di 18 anni a seguito di una sparatoria.

Derek Jones, sconosciute le cause della morte

L’autore del colpo fatale non fu Radke, finito però dentro per aggressione. Poi la violazione della libertà vigilata gli costò una condanna a 2 anni. Per quanto riguarda Jones, il suo ingresso nei ‘Falling in Reverse’ è datato 2010. Fino alla sua morte è stato il solo componente a resistere ai vari cambiamenti di formazione avvenuti nel corso del tempo. Il gruppo ha realizzato quattro album. Sono i seguenti, nei quali spaziano anche nel metalcore, nell’hard rock e nel pop-punk. Non sono ancora chiare le circostanze del decesso.

The Drug in Me Is You (2011)

Fashionably Late (2013)

Just Like You (2015)

Coming Home (2017)

Il 35enne Derek Jones aveva lavorato proficuamente anche da solista, con varie collaborazioni illustri come anche quella di Corey Taylor degli Slipknot.

