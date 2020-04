Diletta Leotta mostra a tutto il suo enorme pubblico l’evidente cambiamento, dovuto a questo periodo di lockdown per l’emergenza virus

Diletta Leotta, come tutte le persone in Italia, è costretta ad osservare il periodo di lockdown chiusa in casa per via dell’emergenza Covid-19. Così durante questi giorni, la splendida giornalista sportiva si sta dedicando alle attività culinarie ed anche a guide di make-up. Tuttavia ciò che è saltato agli occhi di alcuni utenti è stato un suo recente post pubblicato poche ore fa su Instagram.

Nel contenuto in questione si vede la donna assieme al suo compagno, persona con cui sta trascorrendo la quarantena. La bionda presentatrice, che lo scorso febbraio è stata co-conduttrice di Amadeus nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, mostra a tutti cambiamenti di questi giorni. Lo scrive lei stessa chiaramente. “Prima e dopo la quarantena“, si legge sul social network. All’interno del post si osservano due foto diverse in compagnia del suo fidanzato, lo sportivo Daniele Scardina.

Diletta Leotta pubblica il cambiamento: “Prima e dopo la quarantena”

Due immagini strappano un sorriso, data l’enorme diversità e l’elevato senso dell’umorismo con cui la donna si mette in mostra senza porsi la preoccupazione del giudizio delle persone. Un dettaglio non da poco, viste le grandi critiche ricevute a Sanremo per via dei suoi presunti ritocchi fisici. Tutto però sembra essere alle spalle. La meravigliosa siciliana si è cimentata in veste di parrucchiera.

Un ruolo che forse non fa per lei, visto l’errore di colore, come lei stessa ha testimoniato in una delle sue storie. Anche in questo caso però Diletta l’ha presa con ironia ed ha saputo far sorridere il suo pubblico ed anche il suo fratello. Non solo capigliatura però. La giornalista, sempre tramite social, ha anche mostrato un tutorial di trucco prima di essere presente nella trasmissione con Daniele Battaglia.

Ed infine, come non citare i suoi allenamenti, con sempre vicino il suo compagno sportivo.