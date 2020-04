Ex ‘coniglietta’ di Playboy si suicida, aveva solo 33 anni

Notizia shock: la polizia ha scoperto il suicidio di Ashley Mattingly, ex coniglietta di Playboy trovata morta nella sua casa

Nel 2011, era stata scelta come ‘Miss Marzo’ sulla popolare rivista Playboy. Una vita che per lei sembrava poter essere fulgida e splendente e invece si è spenta tragicamente. Si è suicidata Ashley Mattingly, modella. La ragazza aveva solo 33 anni, l’evento risale al 15 aprile scorso e ne è stata data notizia tramite il portale ‘Tmz’, che ha intervistato i fratelli della modella.

Ashley Mattingly, suicida la ex coniglietta di Playboy: la tragica storia

La polizia aveva trovato il suo corpo senza vita nella sua abitazione di Austin, in Texas. L’intervento delle forze dell’ordine era stato sollecitato da un suo amico, che non riusciva a mettersi in contatto con lei da giorni ed era preoccupato. Ashley ha lasciato un biglietto, prima di togliersi la vita, al momento però non è stato reso noto che cosa ci fosse scritto.

La vita di Ashley dopo la notorietà improvvisa non era stata rose e fiori, anzi. I giornali avevano spesso raccontato, negli anni, dei suoi problemi. Nel 2012 aveva denunciato l’allora fidanzato Lane Garrison, attore, per violenza domestica. Un episodio che insieme ad altri l’aveva segnata, portandola alla depressione e all’abuso di alcolici e altre sostanze.