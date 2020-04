Lucca, infermiera trova un messaggio nella posta: “Ci porti il covid”

Lucca, spiacevole episodio per un’infermiera: la donna ha trovato un messaggio offensivo nella posta.

L’Italia sta affrontando l’emergenza coronavirus. Gli ospedali stanno sostenendo una pressione senza precedenti e gli operatori stanno mettendo la loro vita a rischio pur di salvare i numerosissimi pazienti positivi al covid-19. Dall’inizio dell’epidemia sono morti nel nostro paese più di 140 medici e più di 30 infermieri. Gli italiani hanno lodato il loro lavoro in questo momento durissimo e spesso li hanno definiti come “eroi in corsia”. Non mancano tuttavia le eccezioni. Brutta disavventura a Lucca per un’infermiera: la donna, rientrata a casa dopo un estenuante turno di lavoro, ha trovato uno spiacelo messaggio nella casella della posta.

Lucca, disavventura per un’infermiera dopo un turno di lavoro

Brutta esperienza per un’infermiera di Lucca. La donna, rientrata a casa dopo un turno durissimo, ha trovato un messaggio nella cassetta delle lettere. “Grazie per il Covid che tutti i giorni ci porti in corte. Ricordati che ci sono anziani e bambini. Grazie”. L’infermiera ha spiegato a “Il Corriere” di essersi sentita trattata come gli untori e ha deciso di fare qualcosa chiamando i carabinieri. Stando al suo racconto, il messaggio sarebbe stato scritto dai vicini. Un episodio simile è accaduto più di un mese fa a Pisa: una dottoressa che lavora all’ospedale Cisanello trovò un cartello nel palazzo con su scritto un avvertimento (“Usi le massime precauzioni quando utilizza gli spazi comuni”).

Il clima di terrore come quello attuale è terreno fertile per episodi di violenza e ingratitudine come questi. Anche Pieroni del PD ha commentato l’accaduto dichiarando di mantenere saldi i principi di solidarietà in questi momenti di sgomento.