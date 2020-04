La mappa regione per regione dell’epidemia: i dati del 22 aprile

Numeri ancora positivi quelli che emergono dal bollettino e dalla mappa regione per regione pubblicati sul sito della Protezione Civile in merito all’epidemia da Covid-19 in Italia.

Per il terzo giorno consecutivo, dai dati pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile in merito all’epidemia da coronavirus in Italia, si registra un decremento delle persone attualmente positive. Quest’ultimi ammonterebbero ad oggi, mercoledì 22 aprile, a 107.699, ossia 10 in meno rispetto a ieri. Scendono anche i pazienti ricoverati nei raparti di terapia intensiva. Purtroppo a fianco di questi dati rincuoranti si registra quello relativo alle vittime provocate dal Covid-19 nel nostro Paese: nelle sole 24 ore sono — le persone che hanno perso la vita.

Leggi anche —> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 22 aprile

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati della Protezione Civile al 22 aprile, scendono ancora i soggetti attualmente positivi

Continuano a scendere i soggetti attualmente positivi al Covid-19 in Italia, per il terzo giorno consecutivo. Ad oggi, secondo i dati pubblicati dalla Protezione Civile, sono 107.699, ossia 10 in meno rispetto alla giornata di ieri, quando si era registrato un decremento di 534 unità. Nuovo calo anche per quanto riguarda i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono al momento 2.384, 87 in meno rispetto al bollettino pubblicato ieri. Incoraggiante è anche il numero dei soggetti guariti dal virus che salgono di 2.943 nelle ultime 24 ore, portando il bilancio complessivo a 54.543. Purtroppo, invece, si registra un nuovo incremento di deceduti: 437 in più rispetto a ieri, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 25.085 persone morte a causa del virus. Quest’ultimo dato, che sarà l’ultimo a scendere, rende la nostra nazione la seconda al mondo per numero di decessi solo dopo gli Stati Uniti.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata a mercoledì 22 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 69.092 – 12.740 – 22.110;

– Emilia Romagna – 23.434 – 3.204 – 7.146;

– Piemonte – 22.739 – 2.559 – 5.058;

– Veneto – 16.738 – 1.181 – 5.566;

– Toscana – 8.700 – 705 – 1.828;

– Liguria – 6.918 – 1.022 – 2.420;

– Lazio – 5.975 – 370 – 1.142;

– Marche – 5.924 – 845 – 1.849;

– Campania – 4.185 – 327 – 860;

– Puglia – 3.730 – 362 – 494;

–Trento – 3.646 – 381 – 1.391;

– Friuli Venezia Giulia – 2.817 – 246 – 1.263;

– Sicilia – 2.883 – 208 – 388;

– Abruzzo – 2.733 – 276 – 349;

– Bolzano – 2.416– 256 – 648;

– Umbria – 1.357 – 61 – 925;

– Sardegna – 1.247 – 96 – 318;

– Valle d’Aosta – 1.095 – 127 – 467;

– Calabria – 1.060 – 76 – 163;

– Basilicata – 354 – 24 – 98;

– Molise – 284 – 19 – 60.

Leggi anche —> Fase 2, Paola De Micheli: “La riapertura sarà uniforme su scala nazionale”

Leggi anche —> Italia, ragazza incinta guarisce dal virus grazie a terapia sperimentale: primo caso al mondo

La mappa evidenzia, dunque, come più volte spiegato in questi due mesi, come le regioni del Nord, su tutte la Lombardia, siano state nettamente più colpite dall’epidemia rispetto alle regioni meridionali