Nina Moric lascia tutto e dichiara: “Ho bisogno di allontanarmi…”

Siamo in piena quarantena e tutti siamo soli, chiusi in casa con i nostri pensieri. Così anche Nina Moric, che in seguito ad alcune riflessioni, ha deciso di lasciare Instagram. L’annuncio arriva proprio con un ultimo post sul suo profilo. Nina vuole concentrarsi sulla vita reale, quella vera. Questo almeno fino a quando non sarà finito il periodo di quarantena.

Nina Moric lascia Instagram e scrive questo post

“Ragazzi ho deciso di allontanarmi da Instagram (Visto che Facebook non è stato mai gestito da me, non ho mai scritto nemmeno una virgola, tanto non ho nemmeno accesso) ecco perché non ho scritto i social, finché non finirà questa quarantena. Presta attenzione alla bellezza collaterale”. Una decisione che ha spiazzato i suoi fan che hanno provato a convincerla a rimanere sul social. Per loro, la sua è una presenza gradita, addirittura fondamentale, e hanno cercato di convincerla in ogni modo a restare e non andare via per chissà quanto tempo. Tutti si domandano, perché ha preso questa decisione? Come mai Nina Moric ha deciso di lasciare Instagram? Le regioni le possiamo trovare in una storia che ha pubblicato sui social:

“Non mi fa paura essere giudicata. Posso capire che io possa piacere o meno, siamo esseri liberi, ma credetemi sono una donna con le mie debolezze e i miei vissuti. A volte dobbiamo avere un ruolo che non è il nostro, ma che la vita ti impone in base alle nostre scelte”.

Sono in molti a credere che alla base di questo allontanamento ci siano i numerosi insulti che continua a prendere su Instagram.