Serie A, summit per la ripresa: l’annuncio del ministro Spadafora

Serie A, svolto oggi il colloquio tra la Federcalcio, le Leghe e le associazioni di categoria per la ripresa del campionato: parla il ministro Spadafora

Giornata molto importante per lo sport e per il calcio italiano. Questa mattina, il ministro per lo sport e per le politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, ha riferito in parlamento sulla situazione relativa all’emergenza coronavirus per l’area di sua competenza. Successivamente, ha avuto un colloquio con tutte le componenti per definire il possibile ritorno all’attività calcistica. Prima con gli allenamenti e quindi, se le condizioni lo permetteranno, con il ritorno del campionato di Serie A.

Serie A, la decisione sulla ripresa: parla Spadafora

Al colloquio hanno partecipato, nello specifico, oltre a Spadafora, tra gli altri: Gabriele Gravina, presidente Federcalcio; Renzo Ulivieri, presidente associazione allenatori; Damiano Tommasi, presidente associazione calciatori; Marcello Nicchi, presidente associazione arbitri; Paolo Zeppilli, presidente commissione medico scientifica; Dal Pino, Balata e Ghirelli, presidenti delle leghe del calcio professionistico. L’incontro è durato circa due ore. Al termine, Spadafora ha rilasciato delle dichiarazioni per fare il punto della situazione.

“Ho ascoltato con grande attenzione le posizioni di tutti – ha spiegato – Le disposizioni aggiornate sulla possibilità di una ripresa degli allenamenti e sulla modalità saranno comunicate nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministero della Salute e con il comitato tecnico scientifico per l’emergenza”. Servirà ancora qualche giorno per sapere dunque se il 4 maggio le squadre della massima serie torneranno ad allenarsi.