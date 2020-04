Alba Parietti, colpo di scena su Instagram: cambia look

View this post on Instagram

Stasera ho avuto un processo di identificazione …. in due giorni mi sono sparata sue serie da dieci della @casa_di_carta_official_ @lacasadepapel per i miei amici spagnoli , e come #dottjakilmisterhide #tokio si è’ impossessata di me. Ho preso la parrucca del mio mitico film 🎥 #ilmacellaio e da Alina con una sforbiciata delle 2 del mattino mi sono trasformata il Tokyo….. le serie televisive sono vere e proprie droghe soprattutto in tempi di codiv19 e isolamento. Si impazzisce in varie maniere, io vivo già normalmente di ossessioni ora la mia ossessione e’ questa . Io potrei essere : Roma ? Milano? Torino ? Ma no io sarò Alba come sempre…. sono perfetta dalla nascita per la seria , mi chiamo già come una città . La prima ad essere stata liberata dal nazifascismo. La casa di carta ha come inno “ bella ciao “…. nulla ti piace per caso