Bonus famiglia fino 1440 euro per figli minori di 14 anni

La ministra Elena Bonetti: “Propongo di estendere in modo straordinario il bonus famiglia per tutti i figli almeno per i minori di 14 anni”

Estendere il bonus famiglia per i nati nel 2020 a tutti i figli minori di 14 anni. E’ la proposta fatta a radio Capital dala ministra Elena Bonetti. L’idea è quella di sostenere le famiglie allargando un bonus che già esiste e portarlo da aprile a dicembre. Oggi il bonus parte da un minimo di 80 a un massimo di 170 euro. “Propongo di estendere in modo straordinario l’assegno per tutti i figli – afferma la Bonetti – almeno per i minori di 14 anni. Per oggi è destinato solo ai nati nel 2020. Si tratta di un bonus che va dagli 80 euro ai 170 euro a seconda dell’Isee”. Continua: “Ho chiesto di inserire il bonus figli già nel decreto aprile. Sono convinta che possa aiutare le famiglie”.

Bonus famiglia, si attende il decreto aprile

Sarà il decreto di aprile a dare le informazioni definitive. Bisogna aspettare qualche giorno ancora visto che il provvedimento è ancora sul tavolo del Governo. L’impegno è quello di cercare di dare liquidità alle famiglie e alle imprese nel breve periodo mentre in sede Europea si gioca la partita più grande. Dalle decisioni in sede europea deriveranno le possibili manovre per guidare la ripresa. Ad oggi il Governo sta tamponando con provvedimenti come bonus vari e sospensioni di more e pagamenti. Servirà poi capire come rilanciare l’economia per tornare alla normalità.

Per questo serviranno ben altre risorse anche perchè alcuni settori vedranno prolungare la situazione di difficoltà economica per lungo tempo. Basta pensare al turismo e a tutto l’indotto collegato.