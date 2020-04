Il premier Giuseppe Conte ha annunciato importanti novità in merito agli aiuti dell’ Europa per la crisi economica.

Svolta dal consiglio europeo: dopo settimane di trattative, è arrivato l’ok da parte dell’Unione Europea per il Recovery Fund. Il consiglio ha deciso di approvare un fondo per aiutare i Paesi più colpiti dall’emergenza coronavirus. Dopo alcune settimane turbolente, con la maggioranza che voleva utilizzare lo strumento del Mes, Conte è riuscito a convincere gli altri Membri. Il presidente del consiglio dei ministri aveva invocato a gran voce l’utilizzo di uno strumento innovativo per combattere una crisi economica senza precedenti. La commissione lavorerà nei prossimi giorni per presentare il 6 maggio il “Recovery Fund”.

Emergenza coronavirus, le parole di Giuseppe Conte

Il premier, tramite un video, ha annunciato la novità. “Quella del consiglio europeo di stasera è stata una tappa importante nella storia europea. Tutti e 27 i paesi Ue hanno accettato di introdurre uno strumento innovativo, il Recovery Fund, un fondo comune finanziato con titoli europei che andrà a finanziare tutti i Paesi più colpiti, come l’Italia, ma non solo l’Italia“. Conte ha anche spiegato il principio del nuovo strumento. “Siamo in prima fila per chiederlo: è passato anche il principio che è uno strumento urgente e necessario”. La pandemia non ha causato solo migliaia di morti ma anche una crisi inestimabile: bisogna far ripartire le economie dei vari paesi. Il recovery fund dovrebbe essere di 1.500 miliardi di euro e fornire prestiti a fondo perduto ai paesi membri.

Angela Merkel ha spiegato nell’arco della giornata la volontà di aumentare notevolmente la quota della Germania al Bilancio europeo e ha chiarito che la Germania può stare bene solo se l’Europa sta bene. La cancelliera già da lunedì aveva iniziato ad aprire spiragli per un accordo con gli altri paesi.