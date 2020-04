Covid-19, Rosario Fiorello ha pubblicato un video per commentare una delle misure proposte dalla task force per la fase 2.

L’Italia sta affrontando l’emergenza legata al covid-19: ogni giorni continuano a morire tantissimi cittadini. I numeri stanno iniziando tuttavia a migliorare e per questo il governo sta programmando la fase 2 che inizierà con molta probabilità ad inizio maggio. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la task force di Vittorio Colao avrebbe fatto una richiesta al premier Conte: esonerare dal rientro i lavoratori 60enni che dovrebbero riprendere le loro attività dal 4 maggio. Nel corso della videoconferenza però, Conte avrebbe posticipato la scelta sulla questione: per il presidente del consiglio dei ministri questa decisione non è per nulla semplice. Lo showman Fiorello ha voluto commentare a “modo suo” la proposta avanzata dalla task force vi Colao.

Misure fase 2, il commento di Fiorello

Fiorello commenta le possibili misure con la consueta ironia. Il video pubblicato sul suo profilo Instagram è diventato subito virale. “Salve buongiorno, sono Rosario Fiorello e sono nato il 16 maggio del 1960…questo vuol dire che il 16 maggio compirò 60 anni. I 60enni adesso non possono uscire, in pratica io dal 4 maggio al 16 maggio potrei uscire, ma noi 60enni siamo persone a rischio e siamo quindi persone da proteggere. Siamo un po’ come i panda. Non usciamo, stiamo a casa”. Lo showman ha preso in giro anche ad alcuni amici come Venditti, Baglioni e Ligabue.

Il video ha già raggiunto quasi 160mila visualizzazioni. Il video del comico nato a Catania ha catturato tantissimi like e commenti: la sua ironia è un toccasana in un momento così buio e triste.