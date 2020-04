Earth Day, Greta Thunberg lancia nuovo messaggio in difesa dell’ambiente

Greta Thunberg, ha virtualmente incontrato Johan Rockström, direttore dell’Istituto di ricerca sull’impatto climatico di Potsdam in Germania: nel corso dell’Earth Day la giovane attivista ha lanciato un messaggio.

Nonostante il lockdown, nella giornata di ieri 22 aprile si sono tenuti vari eventi per la Giornata Mondiale della Terra. Tutti ovviamente tramite web, nel massimo rispetto del distanziamento sociale. Non poteva mancare la partecipazione di Greta Thunberg, l’adolescente che ha risvegliato in molti il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente.

Earth Day, il messaggio lanciato da Greta Thunberg

Ieri la giovane svedese ha partecipato ad un dibattito virtuale con l’esperto di variazioni climatiche Johan Rockström, direttore dell’Istituto di ricerca sull’impatto climatico di Potsdam in Germania. L’incontro ha avuto un moderatore d’eccezione: il Premio Nobel Gustav Källstrand.

Festeggiamenti atipici quelli organizzati ieri in favore della 50esima Giornata Mondiale dell’ambiente a causa del lockdown. La ricorrenza che ogni anno vede riversarsi in strada milioni di persone tra manifestazioni e cortei, a causa dell’emergenza coronavirus si è spostata sul web. Considerate le adesioni e le iniziative, però, pare proprio che il Covid–19 non riuscita a scalfirla.

Numerosi gli appuntamenti nella giornata di ieri che non hanno consentito alla pandemia di frenare una delle ricorrenze più importanti del Pianeta. Tra i tanti sicuramente spicca il video confronto tra Greta Thunberg e Johan Rockström, direttore dell'Istituto di ricerca sull'impatto climatico di Potsdam in Germania. Il moderatore del colloquio è stato un nome d'eccezione il Premio Nobel Gustav Källstrand.

La giovane Greta è diretta e concisa. È sotto gli occhi di tutti che a causa dell’emergenza coronavirus il mondo è cambiato. Gli attuali sconvolgimenti continueranno a riverberare i propri effetti anche al termine della pandemia. L’attivista svedese ha invitato al cambiamento radicale: un miglioramento a livello di pensiero a lungo termine. La Thunberg sul punto afferma che se un virus è stato in grado di portare al collasso l’economia è evidente che un cortocircuito c’è ed è evidente.

Un discorso chiaro senza alcuna aggiunta superflua. Per la giovanissima Greta al momento si è davanti ad una duplice lotta quella al coronavirus e quella climatica. L’analogia tra le due è una soltanto: come adesso si ascoltano gli esperti per frenare la pandemia così si dovrebbero ascoltare gli scienziati per frenare il cambiamento climatico.

L’incontro è stato trasmesso live dal Museo del Premio Nobel a Stoccolma su tutti i suoi canali Social: Instagram, Facebook, Twitter e You Tube. Registrate milioni di visualizzazioni.