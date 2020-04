La redazione dell’agenzia Ansa ha visionato la bozza di lavoro che starebbe preparando il ministero dei Trasporti in vista della Fase 2.

All’interno di una bozza di lavoro del ministero dei Trasporti in merito alla Fase 2 vi sarebbero numerose misure di sicurezza relative al trasporto pubblico. La bozza, visionata dall’Ansa, prevedrebbe anche la possibilità di inserire una sorta di ‘leva tariffaria’, ossia un diverso prezzo dei biglietti in base all’orario, per far si che si evitino assembramenti sui mezzi. Le nuove misure di sicurezza hanno l’obiettivo di evitare il contagio da Covid-19 durante la nuova fase riguarderebbero anche i passeggeri di aerei e treni.

Nel dettaglio, come riporta l’Ansa che avrebbe avuto modo di visionare la bozza, i passeggeri dovranno tenere guanti e mascherine per tutta la durata del volo, mentre su treni ed autobus, vi sarebbe la possibilità di eliminare il controllo dei biglietti e la loro vendita a bordo del mezzo. Previsti, inoltre, distanziamenti, percorsi separati per ingresso e uscita dai mezzi e anche nelle stazioni creando dei “percorsi a senso unico” con dispenser contenenti igienizzanti. Infine, riporta Ansa, vi sarebbe anche l’eliminazione il più possibile dei biglietti cartacei che verrebbero sostituiti da quelli elettronici.