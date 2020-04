La fase 2 negli altri paesi che hanno già aperto



La Danimarca ha riaperto già da una settimana piena e ha applicato soprattutto il distanziamento sociale che è praticato anche nelle scuole attraverso il posizionamento dei banchi a un metro di distanza e la creazione di sottogruppi per evitare che le classi agevolino l’assembramento.

Anche Germania e Austria hanno avviato la fase 2. Qui il distanziamento è realizzato attraverso l’apertura delle sole attività che hanno una superficie rispettivamente di non più di 800 e 400 metri quadri.

Le scuole in Germania riapriranno dal 4 maggio; in Austria invece le scuole sono già aperte per i bambini che hanno genitori impegnati nel lavoro fuori casa.

Sono sicuramente di grande interesse per l’Italia le politiche di Spagna e Francia, date le similitudini con il nostro dal punto di vista di contagi e morti per Covid-19.

In Spagna il 13 aprile hanno riaperto i battenti cantieri e fabbriche e dal 26 aprile bambini e ragazzini fino a 14 anni potranno uscire di casa. Poi dall’11 maggio potrebbero riaprire altre attività (ma non parchi o bar).

Invece in Francia le misure restrittive non avranno termine prima dell’11 maggio ma anche le scuole riapriranno.