Fase due, nuova data per la ripartenza: l’annuncio di Zaia

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, annuncia la volontà di procedere alla riapertura già il 27 aprile, in anticipo sulla data del 4 maggio

Tutta Italia in fermento per le novità in arrivo sulla Fase 2. Il 4 maggio potrebbero avvenire alcune riaperture di attività ed essere attenuate alcune delle misure restrittive in corso ormai dal 9 marzo per l’emergenza coronavirus. Comunicazioni in merito sono attese entro il fine settimana dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine del lavoro che si sta portando avanti con la task force per definire le norme di sicurezza per tutti. La chiusura totale non può essere ulteriormente prolungata per non distruggere del tutto il tessuto economico e sociale del paese, ma al tempo stesso occorre garantire che non ci sia una recrudescenza dei contagi, in lieve calo negli ultimi giorni.

Veneto, l’annuncio del presidente Luca Zaia

Sulla questione, ha parlato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Zaia è uno dei più fermi sostenitori dell’opportunità della riapertura e nel corso della conferenza stampa quotidiana presso la Protezione Civile di Marghera, in cui ha fatto il punto sull’evoluzione dell’epidemia nella sua regione, ha ribadito con chiarezza la sua posizione.

“Abbiamo detto più volte che siamo già pronti alla riapertura delle aziende – ha spiegato – Se potessi fare delle ordinanze in tal senso, potremmo riaprire già il 27 aprile, ovviamente con tutte le tutele del caso. Stiamo attendendo le decisioni da parte del Governo per procedere”.