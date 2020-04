Le Iene colpiscono ancora. Lo scherzo a Michelle Hunziker in quarantena ha preoccupato molto la conduttrice: “Cretini, pirla”

Anche in quarantena Le Iene non rinunciano a fare gli scherzi. Questa volta è toccato alla showgirl Michelle Hunziker, che sta trascorrendo il lockdown insieme a suo marito, Aurora, il fidanzato e un’amica della figlia, e le due bimbe piccole. La figlia Aurora Ramazzotti, il fidanzato Goffredo Cerza e Sara, la migliore amica della figlia di Michelle sono stati complici dello scherzo. Le Iene hanno escogitato un finto tradimento di Goffredo, che ha mandato in tilt la conduttrice di Striscia la notizia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sonia Bruganelli condivide una foto al supermercato: l’ira dei fan

Le Iene, scherzo a Michelle Hunziker

Una volta messe le microcamere in casa lo scherzo può iniziare. Aurora finge di avere dei sospetti e mette la pulce nell’orecchio a sua madre dicendo di aver notato un atteggiamento strano tra Goffredo e Sara. Michelle, all’inizio è incredula, cerca di frenare facendo ragionare sua figlia. Poi nota che Sara chiede un massaggio a Goffredo sul divano di casa. Michelle, allora, capisce che qualcosa non quadra. Ma lo scherzo continua. E lascia davvero senza parole la Hunziker. Rumori strani provenienti dalla camera da letto: Michelle si piomba all’entrata e li trova svestiti. “No dai che cretini, dei pirla” esclama la conduttrice. “Mamma dimmi che hai visto, ho la tachicardia, io lo sapevo, io te l’avevo detto” finge Aurora. “A me sembrava stessero scherzando – Michelle cerca di tranquillizzare la figlia – Senza parole”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Melissa Satta, la ‘supplica’ dei fan: “Tu ci vuoi male!” – FOTO

Poi Aurora racconta tutto a sua madre. Lo scherzo finisce con una grande risata.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale