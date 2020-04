Il Consiglio europeo è chiamato a decidere la strategia comune dei Paesi dell’Unione Europea, ed è iniziato nel pomeriggio in teleconferenza.

Il vertice si sta avendo luogo in teleconferenza e al termine ci sarà una conferenza stampa in diretta streaming del presidente del Consiglio europeo Charles Michel e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. David Sassoli, presidente del parlamento europeo, ha dichiarato: “Questo è il momento dell’unità. Anche perché il mercato europeo è unico e quindi se non ripartiremo insieme nessuno potrà pensare di rilanciare economie interconnesse e interdipendenti tra di loro”.

I nodi da sciogliere del Consiglio europeo

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde: “Il Pil dell’Eurozona rischia di subire una contrazione del 15% ma finora i leader europei hanno fatto troppo poco e hanno agito in ritardo. Le misure per garantire la ripresa devono essere rapide, risolute e flessibili”. Da sciogliere al Consiglio europeo ci sono i nodi del Recovery Fund proposto dalla Francia e appoggiato dall’Italia e il ricorso al Mes, dopo la faticosa intesa raggiunta nel corso dell’ultimo Eurogruppo dai ministri dell’Economia dell’Unione europea.

Proposte che ora necessitano del via libera dei capi di Stato e di governo.