Melissa Satta, la ‘supplica’ dei fan: “Tu ci vuoi male!” – FOTO

Melissa Satta su Instagram colpisce ancora, ennesimo scatto dell’ex velina che fa letteralmente impazzire i suoi followers

Una delle bellezze più amate dagli italiani è, senza ombra di dubbio, Melissa Satta. La showgirl è entrata nel cuore degli ammiratori sin dai tempi in cui ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo come velina a Striscia la Notizia. Da allora, non ne è più uscita. Da sempre, una vera e propria icona del fascino e della sensualità made in Italy.

Melissa Satta, forme armoniose e sensuali

Una volta di più, ce lo conferma con uno dei suoi soliti scatti su Instagram. In cui mette più che mai a dura prova le coronarie dei suoi followers. Melissa propone un primo piano di se stessa abbronzata, al sole, con un bikini come sempre davvero molto accattivante. Curve che fanno girare letteralmente la testa, assolutamente vietate ai deboli di cuore. Guardare per credere.

Migliaia di like arrivano in pochissimo tempo, così come i commenti entusiasti dei suoi affezionati followers. Qualcuno la rimprovera bonariamente e le dice: “Tu vuoi il nostro male!”.