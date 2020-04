Paola Perego con le stampelle su Instagram: brutto infortunio in quarantena per la conduttrice. La foto sui social preoccupa i fans.

Cos’è successo a Paola Perego? La conduttrice, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui si mostra alle prese con le stampelle spaventando i fans. La conduttrice, infatti, è alle prese con un brutto infortunio che la costringerà a muoversi con le stampelle per un po’. Nonostante tutto, però, la conduttrice non perde il suo sorriso come si nota dagli occhi sorridenti nonostante indossi la mascherina.

Infortuno per Paola Perego: la conduttrice con le stampelle per uno strappo muscolare

Paola Perego si è lasciata immortalare all’esterno del Concordia Hospital di Roma, in zona Garbatella, come fa sapere il portale Gossip mentre, in tenuta sportiva e con due stampelle, sorride all’obiettivo. La conduttrice ha riportato uno strappo muscolare, ma dal sorriso che sfoggia nonostante la mascherina, sembra che stia relativamente bene.

Tanti i messaggi da parte dei fans che hanno augurato una pronta guarigione alla conduttrice che, nei giorni scorsi, in collegamento con Storie Italiane, ai microfoni di Eleonora Daniele, ha confessato di sentire tanto la mancanza degli affetti in quarantena.

“E’ il mio piccolo uomo, non lo vedo ormai da troppo tempo, da quando sono iniziate le misure restrittive”, ha detto la conduttrice parlando del nipotino Pietro.

Visualizza questo post su Instagram Niente mondiali per la Perego ⚽️ Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17) in data: 23 Apr 2020 alle ore 5:23 PDT

Il 17 aprile, inoltre, la conduttrice ha festeggiato il suo compleanno e, su Instagram, ha pubblicato una foto dei festeggiamenti solo con il marito Lucio Presta scrivendo: “Quest’anno il mio compleanno capita di venerdì 17, di un anno bisestile, nel bel mezzo di una pandemia globale. Se siamo tutti d’accordo questo lo congeliamo e festeggiamo il 17 aprile 2021, cosi con la scusa recupero anche un anno“, ricevendo poi gli auguri di amici, fans e colleghi.