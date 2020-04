Sonia Bruganelli, opinionista televisiva e moglie di Paolo Bonolis, ha condiviso una foto che ha fatto infuriare i suoi fan.

Giorni fa, Sonia Bruganelli ha deciso di rompere il silenzio e raccontare ai suoi fan il modo in cui sta vivendo la quarantena. La moglie di Paolo Bonolis, inoltre, ha deciso di condividere su Instagram anche un momento intimo avvenuto nella sua abitazione: “Qualche giorno fa, io e Paolo ci siamo incontrati in corridoio e ci siamo scambiati il primo abbraccio dopo 15 giorni: è un paradosso ma, pur essendo così vicini, con la testa ognuno cercava le risorse per non abbattersi ed essere di sostegno alla famiglia“. La moglie di Paolo Bonolis ha raccontato il suo status quando si trova in fila al supermercato.

Sonia Bruganelli rimproverata per la foto al supermercato

Sonia Bruganelli ha condiviso sul web una foto scattata in auto prima di mettersi in fila al supermercato. Lo scatto in questione ritrae la moglie di Paolo Bonolis con dei guanti blu ma troppo vicini alla bocca. La reazione del popolo di Instagram è stata immediata e tra loro c’è chi subito ha bacchettato la moglie di Paolo Bonolis per il tipo di foto fatta senza badare alla sicurezza personale.

In particolar modo, qualcuno ha rimproverato l’opinionista televisiva, scrivendo: “Non mettere la mano con il guanto vicino alla bocca”.