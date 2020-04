Sta facendo furore il filmato che mostra dei condor enormi che danno l’assalto a due cagnolini. Il video è diventato virale su Tik Tok.

L’emergenza legata alla pandemia che si è diffusa nel mondo non ha colpito soltanto la specie umana. Anche gli animali ne fanno le spese. Un filmato diffuso nei giorni scorsi sulla nota piattaforma social Tik Tok è diventato virale per l’aver mostrato una circostanza davvero bizzarra.

LEGGI ANCHE –> Derek Jones | morto a 35 anni il chitarrista dei Falling In Reverse | FOTO

Nel video ci sono due condor che planano accanto ad una ampia vetrata di un attico. I due rapaci avevano notato dei cuccioli di cane e nel minuto abbondante di ripresa vanno avanti ed indietro lungo una ringhiera. Nel tentativo di capire come fare per superare la barriera in vetro e ghermire gli animaletti. Che dal canto loro prendono la cosa come un gioco e fanno la festa ai due ospiti inattesi. Nel frattempo qualcuno ha registrato tutto smartphone alla mano in presa diretta. Le apparizioni di predatori dell’aria notevoli come i condor non è affatto usuale per i centri abitati.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini | lei svela peso ed altezza | “Smettetela” | FOTO

Tik tok, i condor spinti dalla fame sconfinano in città

Di solito quando degli animali selvatici posti ai vertici della catena alimentare sconfinano nelle città, è perché qualcosa non va all’interno del loro habitat. Con la mancanza di prede, spesse volte conseguenza dell’azione nefasta e distruttrice dell’uomo. Ma in questo caso potrebbe essere avvenuto una sorta di effetto contrario. A causa della quarantena che vige a livello globale, anche i centri abitati più grandi sono privi di auto, mezzi di trasporto vario e di persone. Questi ‘deserti di cemento’ quindi favoriscono la incursione degli animali, che possono manifestarsi così in maniera indisturbata. Questo episodio nello specifico è avvenuto in Cile e l’autrice è una certa Gabriela Leonard.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi | Romina condivide le immagini per un giorno speciale | FOTO

I condor sono sciacalli, ovvero si cibano dei resti delle carogne morte, ma questa situazione li sfavorisce. Strade e ristoranti rappresentano ormai una notevole fonte di cibo per essi, cosa che però adesso è loro preclusa.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale