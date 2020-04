Vanessa Incontrada dalla sua pagina Instagram per la presentazione del suo nuovo libro ci ha fatto scoprire la grande somiglianza con la mamma Alicia.

Vanessa Incontrada è un’attrice e conduttrice spagnola che da anni vive e lavora in Italia riuscendo ad entrare con bellezza e simpatia nei cuori di milioni di persone. Non tutti sanno però che la madre di Vanessa, la signora Alicia Soler Noguera è una scrittrice catalana molto apprezzata in patria. L’attrice non ha mai fatto mistero del forte legame che la unisce alla madre con cui è cresciuta insieme alla sorella dopo che il papà italiano che si chiama Filippo le ha abbandonate quando erano giovanissime.

Vanessa Incontrada scrittrice

La signora Alicia vive tuttora a Barcellona dove grazie al suo talento è riuscita a dedicarsi con successo alla scrittura tanto da riuscire a pubblicare ben due opere scritte a quattro mani con la figlia Vanessa. Le pubblicazioni che hanno visto il felice connubio fra madre e figlia sono Insegnami a volare edito nel 2015 e Le bugie uccidono del 2019. Il primo lavoro è una raccolta di momenti e ricordi famigliari che la Incontrada a voluto mettere nero su bianco mentre l’ultimo, Le bugie uccidono è un romanzo giallo che l’attrice italo-spagnola ha creato con l’aiuto di sua madre Alicia. Ed è proprio in occasione dell’annuncio lo scorso novembre della presentazione di Le bugie uccidono, nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano, che Vanessa Incontrada ha pubblicato sulla pagina del suo profilo Instagram una bellissima foto che la ritrae insieme alla madre mostrando a tutti una somiglianza fra madre e figlia che lascia davvero senza fiato.

In TV intanto la Incontrada è impegnata come giudice nel programma Amici di Maria de Filippi e ad inizio anno nella miniserie Come una madre dove, per il pubblico della Rai, ha interpretato Angela Graziani.