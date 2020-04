Il virus ha perso forza, può sparire prima del vaccino: i tempi

Si moltiplicano i pareri concordanti. Il virus ha perso forza e potrebbe sparire anche prima dell’arrivo del vaccino: cresce l’ottimismo

Si moltiplicano i pareri concordanti di scienziati e virologi. Il virus ha perso forza e potrebbe sparire anche prima dell’arrivo del vaccino: cresce l’ottimismo nel mondo scientifico. Matteo Bassetti infettivologo del San Martino di Genova, Francesco Le Foche immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, Francesco Garbagnati, già all’Istituto dei Tumori di Milano. Sono gli esperti che concordano sull’idea che il virus potrebbe aver cominciato ad avviarsi verso il viale del tramonto. “I ricoveri a causa del Coronavirus hanno perso d’intensità come numeri, ma soprattutto come forza. Le persone ricoverate hanno quadri clinici meno aggressivi, meno complicati, rispetto alle terapie intensive e ventilazione meccanica delle settimane scorse”, afferma il professor Matteo Bassetti, presidente della Società italiana terapia antinfettiva.

Il virus ha perso forza, non occorre più il vaccino

Queste conclusioni arrivano dai dati sui degenti. I ricoverati arrivano in condizioni meno complicate. Il virus è meno aggressivo e questo può dare la possibilità di anticipare i tempi e intervenire in tempo. “Un vaccino sarà sempre il benvenuto, ma possiamo fare senza, con le giuste precauzioni. Io ritengo che oggi noi dovremmo puntare sulle terapie immediate e la medicina sul territorio – ha detto Francesco Le Foche, professore di immunologia all’Università di Roma, La Sapienza – non credo sia indispensabile un vaccino”.

Il professore però non chiude definitivamente al vaccino. Spiega semplicemente che un virus meno aggressivo permette di intervenire in tempo e curare l’ammalato. “Qualora ci fosse questa opportunità, si dice tra un anno e mezzo, sarà utile”.