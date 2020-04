Andry Rajoelina ha spiegato che la cura contro il virus Covid-19 sarebbe un rimedio a base di piante officinali locali, ideale anche per prevenire la malattia. La “tisana curativa” aiuterebbe a guarire in soli sette giorni

Un rimedio a base di piante officinali locali per prevenire e curare il coronavirus. Questo l’annuncio fatto dal presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, che ha fatto il giro del mondo. Una comunicazione ufficiale fatta davanti ai suoi ambasciatori nella quale il presidente dice che, a suo parere, questo rimedio naturale garantirebbe la prevenzione dalla malattia e la cura dei pazienti affetti da Covid-19.

Una sorta di “tisana curativa” l’hanno definita gli esperti dell’Istituto locale di ricerca applicata (Imra) che l’hanno ideata. Ed è proprio nell’Istituto che Andry Rajoelina ha riunito ministri, ambasciatori e giornalisti per comunicare la notizia. “Abbiamo fatto dei test, due persone sono guarite”, ha spiegato il presidente del Madagascar.

Virus, la cura efficace in soli sette giorni

La cura naturale e alquanto efficace secondo le parole del presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, contro il virus darebbe dei risultati velocissimi. Lo ha spiegato il presidente durante la sua conferenza stampa. “Dà risultati in 7 giorni” e subito dopo ha bevuto la “tisana curativa” per dimostrare a tutti la sua efficacia. “Sarò il primo a berla davanti a voi – ha spiegato – per mostrarvi che questo prodotto cura e non uccide“.

Un gesto per fugare ogni dubbio soprattutto nei confronti di chi aveva accolto con scetticismo l’annuncio.

Da parte sua, l’Organizzazione Mondiale della Sanità non è rimasta in silenzio ma si è espressa sulla vicenda. Ha ammesso che alcune piante possono “attenuare i sintomi” del coronavirus ma doverosa è stata anche una precisazione.

L’Oms ha puntualizzato, infatti che non esiste “alcuna prova” della reale efficacia di questa cura naturale proposta dagli studiosi del Madagascar e appoggiata dal suo presidente.