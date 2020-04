Ylenia Carrisi, parla il fratello: “Mia sorella non c’è perchè ha questa paura”

Yari Carrisi, fratello di Ylenia Carrisi, in una intervista parla delle sorti della primogenita di Al Bano e Romina, svelando una sua convinzione.

La trasmissione di Lorella Boccia ‘Rivelo’, in onda su Real Time, si è incentrata sulla vicenda di Ylenia Carrisi. Come noto, lei è la figlia primogenita di Al Bano e Romina Power, scomparsa il 31 dicembre 1993 negli Stati Uniti senza lasciare traccia.

Ai tempi aveva 24 anni e si trovava all’interno di un albergo di New Orleans assieme ad un controverso personaggio. Un tale Aleksander Masekela, musicista con diversi problemi di violenza sulle donne e di consumo di stupefacenti, in merito a quanto si apprende. Lui è ancora in vita e ha sempre sostenuto di essere estraneo ai fatti. Le autorità non hanno mai trovato nulla a suo carico, ma Al Bano e Romina hanno sempre ritenuto che Masekela fosse responsabile della sparizione di Ylenia Carrisi. E per sparizione si intende anche quanto di peggio si possa pensare.

Ylenia Carrisi, Yari sicuro: “Lei è ancora viva ma teme di farsi scoprire”

Di Ylenia parla suo fratello Yari, proprio a ‘Rivelo’. Lui, 47 anni il prossimo 21 aprile, si dice convinto che “lei è ancora in giro. Ho speso tanto tempo della mia esistenza a cercarla. E sono sicuro che, dopo tutto quanto è successo e l’ha investita, lei abbia paura di subire una sovraesposizione mediatica soverchiante. Delle idee me le sono fatte, ma fino a quando non riuscirò a trovare Ylenia niente avrà senso. La sto cercando a tutt’oggi, in un certo senso. La vedo negli occhi di alcune persone che incontro, la vedo nei sogni”.

Anche lui, al pari dei suoi genitori, ammette che sua sorella aveva frequentato delle cattive compagnie. “Lei amava viaggiare, se avesse trovato le persone giuste le cose sarebbero andate in maniera diversa”.