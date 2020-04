Dramma in ospedale, muore bambina di un anno: effettuato tampone post-mortem

Nel pomeriggio di ieri una bambina di un anno è morta all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove era arrivata con una febbre alta ed una polmonite. Eseguito il tampone post-mortem per il Covid-19.

Una bambina di un solo anno è morta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23 aprile, ad Agrigento presso l’ospedale San Giovanni di Dio. Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la piccola era arrivata ieri al Pronto Soccorso dell’ospedale siciliano in gravi condizioni con una febbre molto alta ed una polmonite in stato avanzato. I medici presa in cura la piccola hanno provato in ogni modo a salvarle la vita, ma ogni tentativo si è rivelato inutile e nel pomeriggio ne è stato dichiarato il decesso. I sanitari hanno provveduto ad effettuare il tampone post mortem sul corpicino della bimba per verificare se si tratti dell’ennesima vita strappata via dal virus.

La piccola, figlia di immigrati, come riporta Fanpage, nei giorni scorsi era stata già sottoposta ad un tampone che ne aveva escluso il contagio presso il reparto di Pediatria dello stesso ospedale agrigentino. Qui i medici le avevano diagnosticato una polmonite e, dopo una terapia di alcuni giorni, l’avevano dimessa. Purtroppo poco dopo le condizioni della bimba sono peggiorate ed è stata riaccompagnata in ospedale, ma non c’è stato più nulla da fare.

