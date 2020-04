Antonella Clerici, dove abita: ecco la sua villa da sogno

Antonella Clerici vive in una villa assolutamente da sogno: scopriamo il suo ‘regno’, con tutti i comfort, che si trova in Piemonte

In questi giorni di quarantena, periodo di isolamento domestico anche per molti personaggi dello spettacolo. Tra questi Antonella Clerici, che sta trascorrendo l’attesa della Fase 2 nella sua abitazione. Non una casa di poco conto, anzi, una vera e propria villa da sogno. Per amore di Vittorio Garrone, che ha un allevamento di cavalli vicino ad Alessandria, si è trasferita nella sua villa in Piemonte, insieme a sua figlia Maelle, nata dalla precedente storia d’amore con Eddy Maertens.

Antonella Clerici, la sua villa da sogno in Piemonte: le foto

La villa si trova lontano dalla città, in un bosco, precisamente nella zona di Arquata Scrivia. Un vero e proprio scenario da favola. E’ la stessa Antonella che in più occasioni, sul suo profilo Instagram, ha mostrato degli scatti in cui possiamo vedere come nella villa ci sia davvero tutto. Ambienti molto spaziosi e curati all’interno, contatto diretto con la natura al di fuori. Ecco qualche immagine.

Non manca davvero nulla, nemmeno una splendida piscina in cui godersi un po’ di relax adesso che verranno le belle giornate. Quasi una sorta di castello incantato, per il quale è impossibile non provare almeno un pizzico di invidia.