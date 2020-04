Barbara D’Urso fa una diretta condivisa su Instagram con Malgioglio. Lei gli chiede: “pulisci casa?”. La risposta di lui spiazza: “sì, scopo”.

Barbara D’Urso è sempre molto presente sui social e per accontentare tutti i fans prova a fare una diretta condivisa su Instagram Cristiano Malgioglio, il suo amico. Dopo aver messo il segui a Malgioglio, Barbara D’Urso tenta il collegamento, ma Malgioglio non appare. Il secondo tentativo, però, funziona e i due amici danno vita ad un divertente siparietto sui social.

Barbara D’Urso e Malgioglio in diretta su Instagram: lo show conquista tutti

Show di Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio su Instagram. Tutto parte da una diretta della conduttrice di Pomeriggio 5. “Che cosa faccio? E’ tutto bloccato, sono un disastro”, dice la conduttore di Pomeriggio 5 che ammette di non avere molta dimestichezza con le dirette su Instagram. La D’Urso prova così a collegarsi ancora con Cristiano Malgioglio che, però, non appare tra le richieste degli utenti con

“Non è possibile ragazzi che alla mia età io non riesca…”, aggiunge ancora mentre prova ancora a mettersi in contatto con Malgioglio.

“Dove sei? Non c’è. Ragazzi non so che fare. Che faccio? Qualcuno mi dia un consiglio, non riesco a leggervi. Vi giuro, adesso faccio una foto e vi faccio vedere cosa vedo io così qualcuno poi me lo spiega”, dice Barbara chiudendo la diretta.

Dopo pochi minuti ci riprova. “Allora, io sono terrona quindi ci riprovo. Ci devo riuscire. Ci riprovo, è la terza volta in un giorno. Ora i commenti girano”, dice Barbara. Poi Malgioglio appare come per magia. “Amore siamo due imbranati. Tutta colpa tua perchè io sono bravo”, dice Cristiano apparendo con i suoi occhiali e la sua mascherina. “In questo periodo non chiedeteci selfie, non venite vicino a noi”, aggiunge ancora Malgioglio che è solito uscire con Barbara a cui è legato da una profonda amicizia. “Sei un’amica speciale”, aggiunge ancora Malgioglio ringraziando la conduttrice per aver festeggiato il suo compleanno a Pomeriggio 5.

Poi la D’Urso osa fare una domanda a Malgioglio non immaginando la sua risposta. “Pulisci casa?“, chiede la D’Urso. “Sì, io scopo, per terra naturalmente. Non usiamo i doppi sensi. Ma senti una cosa: prima si lava e poi si scopa per terra? Non l’ho capito ancora, perchè io prima lavo e poi scopo”, spiega Malgioglio. “Ma sei cretino?”, chiede la D’Urso. “Prima si toglie la polvere e poi si passa la pezza bagnata”, spiega la conduttrice di Pomeriggio 5. “Ma mi stai prendendo in giro?”, chiede ancora Barbara. “No, ti giuro. Non ho mai fatto i lavori di casa”, spiega ancora Cristiano a cui la D’Urso chiede che per la prossima diretta, lui mostrerà come togliere la polvere.