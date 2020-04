È giallo sullo stato di salute sul leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, su cui si susseguono diverse ipotesi in giro per il mondo

Stando ai media ufficiali, nella giornata di oggi il leader nordcoreano Kim Jong Un si è fatto vedere in manifestazioni pubbliche. Così non si placano le voci e le ipotesi sul suo stato di salute. Un’indiscrezione lo vedrebbe star bene mentre altre lo riterrebbero addirittura morto. In quest’ultimo caso non ci sarebbero conferme da parte di fonti verificabili.

Difficili anche trovarne, vista la chiusura ancor sigillata della Corea del Nord in questo periodo di emergenza Covid-19. È di ieri l’ultimo aggiornamento che lo riguarda. Una notizia lanciata dall’agenzia ufficiale ‘KCNA‘. Secondo quest’ultima, ieri Kim Jong Un ha ricevuto fiori dall’ambasciata russa. Il giorno precedente avrebbe mandato un messaggio al leader della Siria, Bashar al Assad. L’unica certezza è che il leader non appare pubblicamente dal 12 aprile.

Corea del Nord, notizie discordanti sullo stato di salute dm Kim Jong Un

Assente anche per la commemorazione ufficiale del compleanno del nonno Kim Il Sung al mausoleo del Sole. Un fatto mai accaduto prima da quando è alla guida del Paese. Crescono dunque i dubbi. Secondo il sito ‘Daily NK‘, portale dei fuoriusciti dissidenti nordcoreani da Seoul, Kim sarebbe in un ospedale di provincia in gravi condizioni dopo un intervento al cuore.

Anche per la ‘CNN‘, citando fonti d’intelligence, e la ‘NBC‘, al momento il leader sarebbe impossibilitato a guidare il Paese. Per ora però queste notizie non troverebbero conferme. Ieri il presidente USA, Donald Trump, ieri, ha dichiarato che l’informazione della ‘CNN’ sarebbe “non corretta” e ha lanciato l’ipotesi che alla base vi fossero vecchi documenti.

La Corea del Sud ha invece ribadito di non aver trovato anomalie a Pyongyang e ha riferito che Kim sia in giro in provincia per questioni legate alle sue funzioni.