Eleonora Daniele, a ‘Storie Italiane’ un malore in diretta

Nel programma ‘Storie Italiane’ condotto sulla Rai da Eleonora Daniele, un malore improvviso in diretta: ecco cosa è accaduto

Nonostante il prolungarsi della quarantena, la tv prova ugualmente ad andare avanti e a fornire un servizio agli spettatori. Vale tanto più per il servizio pubblico dove la Rai, nei limiti del possibile, ha cercato di mantenere intatta la sua programmazione. Numerosi programmi di approfondimento sono rimasti attivi, ovviamente senza pubblico, con la presenza in studio minima indispensabile del conduttore o della conduttrice, con quella degli operatori e con gli ospiti ad intervenire in videochiamata.

Eleonora Daniele, malore in diretta: la conduttrice preoccupata

Prosegue, tra gli altri, il programma ‘Storie Italiane’ in onda ogni mattina su Rai Uno e condotto da Eleonora Daniele. Momenti di preoccupazione però, per lei, nella puntata di questa mattina. Uno degli operatori per i collegamenti in esterna, infatti, ha accusato un malore improvviso.

La conduttrice se n’è accorta e ha interrotto per qualche secondo la messa in onda del collegamento da parte di un inviato alla stazione Tiburtina di Roma. Eleonora ha mostrato grande sensibilità nel chiedere: “Mi sono preoccupata, cos’è successo?”. Prontamente, per fortuna è stata tranquillizzata. L’inviato ha infatti spiegato che uno degli operatori aveva accusato un piccolo mancamento, dovuto probabilmente al caldo. Emergenza, però, prontamente rientrata e il resto della puntata si è svolto tranquillamente.