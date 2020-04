Elettra Lamborghini senza veli:”Vi faccio vedere dove sono i miei piercing”

Elettra Lamborghini fa sempre parlare di se. La nota soubrette che tuerca e canta su

Rivelazione di Elettra Lamborghini su sé stessa Foto dal webLa ragazza ha appena pubblicato delle stories su Instagram in cui mostra ai suoi follower dove ha rimesso i piercing che da tempo aveva tolto.

Oltre al naso, la showgirl li ha messi anche sul fondo della schiena riprendendosi in slip per farli vedere meglio.

Ovviamente questo sta scatendando la curiosità di tutti i suoi fan che sono corsi a vedere le stories della loro beniamina.

Infatti come può Elettra fa sempre parlare di sé.

Elettra Lamborghini senza veli:”Vi mostro dove ho rimesso tutti i miei piercing”

Evidentemente la cantanta si sta molto annoiando in quarantena così ha deciso di rimettere i piercing che da tempo aveva tolto.

E come si poteva immaginare questi si trovano in zone poco immaginabili. Oltre ad aver riaperto il buco del septum e un altro sul naso. La ragazza ha mostrato tutti i suoi microdermal che ha sulla schiena nella parte più bassa.

Elettra come tutti in questo momento è a casa e come può trascorre la quarantena, documentando la sua vita giornaliera su Instagram. Essendo molto amata, i suoi follower sono attivissimi sulla sua pagina e come possono le mostrano il loro affetto.

Ora speriamo che in molti non la imitino, dal momento che la cantante ha rivelato che alcuni di quei piercing li ha fatti da sola. Ecco diciamo che la pratica è davvero difficile e anche molto pericolosa. Quindi nel caso si avesse voglia di farsi un piercing sarebbe più opportuno aspettare la fine della quarantena, evitando di ricorrere a metodi fai da te.

Soprattutto poi in questo periodo in cui gli ospediali sono off limits e recarsi lì può esporre ad un ulteriore rischio: quello di contrarre il coronavirus.

Dunque, se avete voglia di farvi un piercing abbiate pazienza e posticipate ancora di qualche giorno la vostra decisione