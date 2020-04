Emma Marrone ha postato un video su Instagram in cui la si vede intenta a sistemare un tubo rotto dell’acqua.

La cantante fiorentina Emma Marrone circa un’ora fa ha pubblicato un video molto divertente in cui sta cercando di aggiustare un tubo dell’acqua rotto della sua abitazione. Questa la didascalia al video postato poco fa da Emma: Pronto intervento. Succede anche questo. Si è rotto un tubo. Posso farcela. #iorestoacasaelasmonto. Con tanto di hashtag ironico “io resto a casa e la smonto”. Nel video qualcuno la riprende e dice “il problema è che lei pensa di risolvere il problema, dai vediamo quanto sei brava”… Proprio in quest’istante Emma tocca qualcosa che non doveva toccare con le pinze e comincia a fuoriuscire un forte getto d’acqua dal muro nell’ilarità delle due. I commenti dei follower e fan della cantante sono già a più di 1.000 e le visualizzazioni del video sono più di 176 mila. Tra i commenti c’è chi ha scritto: “Sei più brava sul palco” oppure “maschiaccia, brava Emma, bisogna sempre provare ma mi hai fatto troppo morire!” e ancora: “Emma, ti mando io un idraulico!”.

LEGGI ANCHE -> Tredicenne incinta di una bambina, il papà ha solo 10 anni

Emma Marrone ha annullato il suo prossimo concerto

Tra una risata e l’altra però Emma ha rilasciato anche delle dichiarazioni poco piacevoli dovute all’emergenza sanitaria del Covid-19. La cantante ha detto di aver rinunciato a festeggiare il suo compleanno in tour il 25 maggio durante il primo concerto dopo un anno di blocco.

LEGGI ANCHE -> Autocertificazione : la nuova ipotesi del Governo

Ha però subito tranquillizzato i fan dicendo che questo concerto come gli altri è solo stato posticipato e non annullato.