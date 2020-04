La fase 2 sta per iniziare e le famiglie con bambini non sanno ancora come fare a gestirli. Vediamo tutte le misure disposte dal Governo dai bonus ad hoc ai congedi oltre alla Carta famiglia.



Posto che scuole, centri estivi e oratori saranno chiusi durante l’estate 2020, il problema di come gestire i bambini sta diventando sempre più concreto.

La circostanza è confermata anche dal Presidente del Consiglio superiore di Sanità Locatelli che ha dichiarato a tal riguardo: “Scordiamoceli, come si fa a garantire il distanziamento dei bambini?“.

Tuttavia, i genitori torneranno a lavorare (salvo lo smart-working che non è comunque facilmente conciliabile con la cura dei pargoli) e sebbene la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti stia tentando in ogni modo di ottenere l’apertura di centri estivi e oratori con modalità sicure, in base a quanto ha comunicato fino a oggi il Consiglio Superiore di Sanità, è improbabile che ciò avvenga.

Tutti i bonus e gli aiuti a supporto delle famiglie

Il Decreto c.d. “cura Italia” del mese scroso prevede già alcuni “aiuti”: in primis i congedi retribuiti per genitori, poi i bonus baby-sitter e infine l’allargamento della Carta famiglia anche alle famiglie che hanno anche un solo figlio.



Del congedo (che ha durata massima di 15 giorni anche non continuativi) può beneficiare uno dei due genitori se i figli sono minori di 12 anni e se l’altro genitore non è disoccupato o senza lavoro. Questo congedo può essere richiesto anche da chi lavora in modalità smart.

Tuttavia, il congedo non è retribuito se i figli hanno tra i 12 e i 16 anni.

La seconda misura è il voucher baby-sitter che può essere richiesto al posto del congedo parentale. Ogni nucleo familiare che presenti i requisiti può beneficiare di un voucher 600 euro, indipendentemente dal numero di figli (mille euro per il personale sanitario).

Inoltre, esiste la possibilità di richiedere una Carta famiglia estesa a tutti i nuclei familiari con figli conviventi minori di 26 anni, anche adottivi. La carta permette di beneficiare di sconti in 196 i negozi.

A meno che non venga messa mano alle disposizioni già emanate, è facilmente prevedibile che il peso della gestione delle fasce più bisognose di cura sarà demandata ai privati e nello specifico alle donne e alle famiglie d’origine.

