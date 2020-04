Gasparri, presidente del gruppo parlamentare “Il Popolo della Libertà al Senato querela Fedez. Pronta e dura la reazione del repper italiano

L’ex vicepresidente del Senato, oggi Presidente de “Il popolo della Libertà” al Senato, Maurizio Gasparri ha twittato un virgolettato di protesta contro Fedez, famoso repper italiano.Gasparri ha fatto ricorso alla legge per alcune parole esternate dall’artista più chiacchierato del momento. Ferragni e Fedez avevano messo in piedi una campagna anti-Covid condotta a suon di denaro, offerto in beneficenza all’Ospedale San Raffaele di Milano. Un gesto che ha fatto ricredere i detrattori protagnoisti della tv italiana, eccetto l’esponente parlamentare che ha definito le parole di Fedez “inevitabili e costose” per il genere che lo appartiene.

Tra le due immagini note alla tv italiana non scorre buon sangue già da tempo e Gasparri ha deciso di affondare il coltello nella piaga tra le innumerevoli perplessità di Fedez.

La dura reazione di Fedez alle parole di Gasparri

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez ha avvertito la calunnia di Gasparri come uno squarcio avvenuto nel cielo coperto. Tra scetticismo e incredulità il repper italiano non riesce a concepire il motivo di un simile attacco legato a “non so cosa” come testimoniano alcune immagini del suo profilo Instagram. “Non vedo il motivo per cui si debba ricorrere ad azioni legali per futilità” – ribatte Fedez. L’artista milanese si dice meravigliato da come un parlamentare in questo momento così delicato trovi il modo di dar importanza ai canali social.

Fedez dunque allarga il raggio delle perplessità dietro all’annuncio di Gasparri, rispolverando le parole velenose volate qualche anno fa tra i due. In quella circostanza Fedez prese le difese di una minorenne, apostrofata da Gasparri “obesa“. Il repper aveva esternato le sue considerazioni a riguardo senza ricorrere a drastici provvedimenti.

A distanza di sei anni dunque si riaccende la polemica, sempre con i social protagonisti della scena, nel diverbio fra i due con Fedez che risponde alle polemiche, rimarcando il tema dell’offesa sulla minorenne. Lo fa ricorrendo anche a qualche insulto di troppo che inchioda Gasparri come uomo “fortunato” nella vita ad essere stato profumatamente pagato dal popolo italiano.