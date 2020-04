Anche i Ferragnez in lockdown. Lo scherzo di Fedez a sua moglie sorprende i fan. “Un finale da censura”, afferma il cantante

Cosa succede in un attico a Milano in un giorno di quarantena in piena Pandemia? Tra shooting casalinghi, balletti con Leone, workout e performance culinarie i Ferragnez hanno trovato il modo di riempire le giornate. Non mancano scherzi e sta volta è toccato alla Ferragni essere la vittima: mentre dormiva nella grossa in terrazza, il marito le ha fatto credere di averle tagliato una ciocca di capelli. Lei non l’ha presa bene.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Lite sui social: è scontro tra Gasparri e Fedez

Ferragnez, Fedez vs Ferragni

“Ma che c…o fai, sto dormendo!”, salta su Chiara, già su tutte le furie per essere stata disturbata. E poi prosegue preoccupata vedendo la ciocca sul divano: “Amore, è uno scherzo?” per poi lanciare la terribile minaccia: “Amore ti stacco il c…o”. “Ho dovuto censurare alcune parti”, ha scritto Fedez a commento del video postato su Instagram. E in effetti nel filmato si vedono alcuni tagli. Il messaggio, comunque, è arrivato forte e chiaro, ma cosa avrà detto Chiara peggio di così?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Amelia Falco e Masterchef, l’esperienza che le ha cambiato la vita

Visualizza questo post su Instagram Ho dovuto censure alcune parti 😅 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 23 Apr 2020 alle ore 9:51 PDT

Nel video Fedez mostra una parrucca bionda low cost, ne taglia una ciocca e poi si avvicina di soppiatto alla moglie, che dorme beatamente e non si accorge di nulla. A questo punto appoggia i capelli tagliati accanto a quelli veri e fa partire il rumore del rasoio, che sveglia la Ferragni di soprassalto.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale