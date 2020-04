I Cesaroni, Micol Olivieri rivela i retroscena: “Non è stato facile”

Micol Olivieri durante una diretta su Instagram con Giulia Luzi ha raccontato tutti i dietro scena del set più amato d’Italia

Micol Olivieri durante una diretta Instagram con Giulia Luzi, ha raccontato tutti i retroscena del set della serie più amata di sempre: I Cesaroni. La nostra “Alice”, ha raccontato che sul set si divertivano molto, erano tutti molto chiacchieroni ed era difficile diventare seri e mettersi a girare. Infatti ha rivelato che Claudio Amendola era quello che riusciva ad intimidire di più tutti, urlando “silenzio”. Tanto è vero che Niccolò, l’attore che interpretava Rudi, lo prendeva in giro imitando il verso degli uccellini per sottolineare il silenzio che seguiva i suoi rimproveri.

I Cesaroni, tutti i retroscena della serie più amata di sempre

E avete presente la famosissima casa? Ovviamente aveva una proprietaria, che era molto gentile e spesso preparava loro dei biscotti. Ogni tanto erano costretti a girare per due giorni di fila e per questo lei doveva andare a dormire in albergo. Ha anche raccontato che molte battute divertenti del famoso trio, Ezio, Cesare e Giulio, erano improvvisate dagli attori. Ha sfatato un mito rivelando che il famoso “Che amarezza” è stata improvvisata in principio da Antonello Fassari, e in seguito è diventata una delle battute più usate di Roma.

Tra l’altro ha rivelato che le scale della casa erano finte, infatti dovevano stare attenti quando salivano al piano superiore. Quello che ha sconvolto tutti, è stato scoprire che a Roma i Cesaroni erano odiatissimi. Quando dovevano girare bloccavano e chiudevano le strade e le persone urlavano insulti molto volgari. Spesso si affacciavano ai balconi e facevano caos con le pentole per impedire loro di girare le scene.

