Una squadra di medici specialisti negli Stati Uniti ha osservato una correlazione forte tra il sorgere di ictus e pazienti giovani affetti dal virus.

Tra gli aspetti derivanti dalla pandemia in atto c’è anche quello che il virus colpisce i più giovani. Inizialmente era una idea diffusa (e sbagliata) che invece ad essere esposti fossero quasi solo le persone anziane. Ancora più a rischio poi se con delle patologie pregresse.

LEGGI ANCHE –> Giovane infermiera muore in casa: la denuncia del marito contro l’ospedale

Invece non è così ed infatti si registrano vittime anche tra minorenni, con in particolare tre casi avvenuti rispettivamente in Francia, Portogallo e Gran Bretagna nelle ultime settimane. alcuni esperti della comunità medica poi hanno portato alla luce quello che sembra essere un effetto collaterale del SarsCov-2 nei giovani. Si tratta del sorgere di ictus improvvisi, che sembra colpire principalmente coloro appartenenti alla fascia di età compresa fra i 30 ed i 40 anni. Casi di questo tipo sarebbero in aumento, da quanto si apprende, e per molti medici ci sarebbe una correlazione diretta col virus. Sotto accusa c’è quella che pare essere una coagulazione del sangue anomala.

LEGGI ANCHE –> Il fumo è un pericolo. “Altro che protezione, più rischi per polmoni e cuore”

Ictus, nei pazienti giovani con il Covid sembra aumentare il rischio

A parlare in dettaglio è il dottor Thomas Oxley, neurochirurgo del Mount Sinai Health System di New York. Il dottore ha visitato cinque pazienti con età inferiore ai 50 anni e tutti con lievi sintomi da Covid o asintomatici. Oxley ha potuto evincere come il virus sembri provocare un incremento del processo di coagulazione del sangue all’interno delle arterie principali. Cosa che porta ad ictus, e con una incidenza di 7 volte maggiore in pazienti di giovane età. In casi come questo bisogna intervenire immediatamente. L’ictus è una patologia che va curata il più presto possibile, per limitare al massimo i danni al cervello derivati dalla interruzione di flusso sanguigno al cervello.

LEGGI ANCHE –> Trump gela il mondo, l’assurda proposta per sconfiggere il virus

Il tempo massimo stabilito per scongiurare danni è di massimo 24 ore, ma meglio procedere nelle successive 6 da quando l’ictus si manifesta. L’invito dei dottori è quello di telefonare ai numeri di emergenza preposti, in caso di pericolo.