La Casa di Carta è sicuramente la serie del momento, ma vi siete mai chiesti perché si chiama così? A poche settimane dalla fine della quarta serie, andiamo a scoprire il significato che si nasconde dietro al nome

La serie andava inizialmente in onda sulla televisione spagnola e la seconda stagione era stata un fiasco. Poi la telefonata di Netflix, “possiamo inserire la serie nel nostro catalogo mondiale?” e la fama non ha tardato ad arrivare. In principio per il nome avevano pensato a “Los Desahuciados”, che tradotto significa “gli sfrattati e/o i senza speranza”. Poi all’ultimo momento l’idea è arrivata come un lampo: La Casa De Papel. Vi siete mai chiesti il perché di questa scelta?

La Casa De Papel: svelato il cachet degli attori –> LEGGI QUI

Perché La Casa di Carta si chiama così?

La Casa di Carta fa riferimento proprio allo scenario in cui le due prime stagioni si svolgono: la Zecca di Stato. Lo Stato stampa i soldi, che sarebbe la famosa “carta” a cui fa riferimento il titolo. Carta che i nostri protagonisti hanno rubato, riprodotto, moltiplicato e infine lanciato da un elicottero su una piazza piena di gente. Tutta la storia gira attorno a questo e crolla proprio come un castello di carta, nei momenti più complicati della storia.

La Casa De Papel: gli errori della serie –> LEGGI QUI

I produttori pensavano di chiudere la serie con la seconda stagione, per cui spiegato il nome che fa riferimento alla Zecca di Stato. Poi, considerato il successo planetario, Netflix ha chiesto: “potete fare un’altra rapina?”. La terza e la quarta stagione della serie, proprio come le prime due, hanno raggiunto un successo strabiliante.

Siamo anche su Instagram, seguiteci per altre notizie su spettacolo, gossip e televisione –> CLICCA QUI