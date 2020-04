Come passare la quarantena a casa? Stando in famiglia e condividendo le proprie passioni. E Maddalena Corvaglia ce ne dà un fulgido esempio.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia restano e resteranno, per sempre, nell’immaginario collettivo di tutti gli italiani, come le due Veline per antonomasia. Mai nessuno potrà scalzarle dall’essere le più celebri rappresentanti di quelle che sono le gradite presenze femminili di ‘Striscia la Notizia’.

Ed anche se la loro ventennale amicizia purtroppo sembra essere finita (pare a causa di divergenze in affari, n.d.r.) è pur vero che la vita va avanti. Ed infatti la bella pugliese è felice e bella e tonica come ai bei tempi di ‘Striscia’. Una roba da fare impallidire quelle che hanno la metà dei suoi anni. La 40enne di Galatina è chiusa in casa come tutti a causa della quarantena che occorrerà ancora seguire per un pò. E quello di mantenersi in forma è un dogma necessario al quale dover sottostare. Ma lei che è abituata a fare esercizio fisico lo fa con piacere.

Maddalena Corvaglia, esercizi con la figlia Jamie: “Niente è più bello”

Specialmente per la compagnia, perché accanto a sé Maddalena Corvaglia non ha una persona qualunque. Con lei infatti c’è la figlia Jamie, nata nel 2011 e che sta diventando bella proprio come mamma. “È un momento brutto e spaventoso per tutti, durante il quale però si consumano anche momenti di vita famigliare bellissimi”, scrive Maddy. Ed ancora. “Vedere arrivare Jamie che, vestita da ballerina, mi chiede di fare sport insieme, è per me uno di quelli. La convivenza forzata ci porta non solo alla sopportazione reciproca, ma anche alla condivisione, alla complicità, alle attenzioni reciproche”.

Il finale poi è di quelli da applausi. “Per la cronaca: nello stretching Jamie mi ha distrutta!“.

