Secondo uno studio satellitare il mese di Maggio può rappresentare il crocevia per la diminuzione del contagio da Coronavirus

Il Coronavirus finora non ha conosciuto rivali a cavallo dell’ultima “scorpacciata” invernale e ha coinvolto centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo. Non è stata e non è tuttora gestibile la situazione sanitaria in ogni angolo del pianeta. La causa è l’impreparazione degli addetti a fronteggiare anche nemici dal carattere biologico. Le attrezzature mediche non sono sufficienti a mettere fine alle insidie e le apprensioni che il Coronavirus sta creando tra i comuni mortali. Ed ecco allora che il bisogno di ricorrere ad un vaccino è la strada più concreta per far sparire completamente l’ansia di contrarre la malattia.

Ma come già ribadito tempo fa, il vaccino non sembra l’unica arma per sconfiggere definitivamente il nemico. Secondo uno studio di satelliti spaziali, l’alta temperatura di Maggio giocherà un ruolo importante a favore della popolazione con l’augurio che tutto non ritornerà quando si avvicinerà l’equinozio di autunno.

L’applicazione che testimonia l’arrivo del caldo a Maggio

Secondo il meteo a Maggio aumenteranno considerevolmente le temperature, fino a toccare picchi di umidità tipici della piena estate. L’attesa svolta climatica potrebbe sedare il minaccioso tentativo del Coronavirus di avere la meglio sull’uomo. A testimoniarlo è uno studio satellitare che ha impiegato un’applicazione che prevede l’ascesa delle torride temperature che caratterizzeranno il mese di Maggio. Si chiama “Montly Climate Explorer for COVID-19” gestito in termini scientifici dall’Esa, l’Agenzia Spaziale Europea.

La mappatura dell’applicazione fornirà le misure necessarie del picco di umidità nelle zone dove si sono registrati più decessi sul pianeta e dunque in Italia a causa del coronavirus. Un intervento di sovrapposizione al “periodo bianco” invernale indicato sulla mappa satellitare che ha finora favorito l’azione del coronavirus dal mese di Gennaio ad oggi.

Dunque l’inversione di tendenza digitale che sarà indicata sull’applicazione, subirà un colorito lungo lo stivale italiano con l’arrivo della calda primavera di Maggio. Verrebbe dunque a formarsi un vortice di elevata temperatura atmosferica dannosa al coronavirus.

Dunque i prossimi giorni e precisamente le idi di Maggio, saranno i più attesi dagli italiani per conoscere la svolta tanto acclamata dagli addetti.