La mappa regione per regione dell’epidemia: i dati al 24 aprile

Pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile il bollettino aggiornato e la mappa regione per regione dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

Nel pomeriggio di oggi, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri dell’epidemia da coronavirus che ha colpito il nostro Paese. Il comunicato, pubblicato sul sito, rende noto che per il quinto giorno consecutivo si è registrato un calo dei soggetti attualmente positivi al virus. Salgono, invece, i casi di contagio, giunti ad oltre 192mila, ed i decessi complessivi. La curva del contagio rimane, dunque, in deflessione, ma come raccomandato da alcuni esperti e dal ministro della Salute Roberto Speranza, serve cautela nel pensare che la battaglia sia stata già vinta.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati al 24 aprile, oltre 25mila decessi dall’inizio dell’emergenza

Stando ai dati resi noti dalla Protezione Civile, scendono ancora i casi attualmente positivi al Covid-19 per il quinto giorno di fila. Ad oggi, venerdì 24 aprile, i soggetti positivi al virus sono 192.994, ossia 321 in meno rispetto alla giornata di ieri. Registrato anche un calo dei pazienti ricoverati presso i reparti di terapia intensiva che risultano essere 94 in meno nelle ultime 24 ore per un totale di 2.173. Nel bollettino della Protezione Civile è stato reso noto anche il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’epidemia: 192.994 in totale, con un incremento rispetto a ieri di 3.021 unità. Infine, si è aggravato anche il bilancio dei decessi giunto a 25.969 con 420 vittime registrate nelle sole ultime 24 ore. Un dato che colloca l’Italia al secondo posto al mondo come numero di decessi provocati dal Covid-19. Davanti al nostro Paese solo gli Stati Uniti con più di 50mila decessi.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, venerdì 24 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 71.256 – 13.106 – 23.782;

– Emilia Romagna – 23.970 – 3.303 – 8.158;

– Piemonte – 23.822 – 2.699 – 5.732;

– Veneto – 17.229 – 1.244 – 6.306;

– Toscana – 8.877 – 742 – 2.002;

– Liguria – 7.173 – 1.076 – 2.660;

– Lazio – 6.132 – 384 – 1.256;

– Marche – 6.028 – 865 – 1.890;

– Campania – 4.282 – 336 – 1.003;

– Puglia – 3.881 – 383 – 565;

–Trento – 3.776 – 389 – 1.560;

– Sicilia – 2.981 – 218 – 443;

– Friuli Venezia Giulia – 2.882– 258 – 1.304;

– Abruzzo – 2.803 – 286 – 438;

– Bolzano – 2.456– 263 – 1.100;

– Umbria – 1.363 – 62 – 979;

– Sardegna – 1.257 – 102 – 351;

– Valle d’Aosta – 1.110 – 129 – 617;

– Calabria – 1.079 – 80 – 178;

– Basilicata – 360 – 24 – 107;

– Molise – 287 – 20 – 67.

Le regioni più colpite, secondo la mappa, sono Lombardia, Piemonte, ed Emilia Romagna dove si sono superati i 20mila casi di contagio e complessivamente le 19mila vittime sulle 25mila totali in Italia.