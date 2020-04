Il selfie di Miriam Leone, ex Miss Italia, su Instagram non è passato inosservato ma anzi è stato accolto da migliaia di commenti dei suoi fan.

Miriam Leone ha postato poche ore fa su Instagram un selfie in cui i follower possono ammirarla in tutta la sua semplice bellezza. La didascalia alla foto è stata la seguente: “Selfie quarantine e tempo libero. Un po’ di questo tempo lo lascio vacante, affinché mi riempia, un po’ cerco di tenerlo occupato, affinché mi svuoti. Ora, per esempio, non avevo nulla da fare. Però grazie ne vorrei dire tanti, a chi mi sta vicino in questo periodo e anche a chi lo fa a distanza, attraverso questo schermo che in questo periodo più che mai contiene cose preziose… ma niente è come chi posso toccare. Buon week end amici, resistete”. La bellissima attrice ha così ringraziato chi le sta vicino in questo periodo e chi, come i suoi fan, lo fa a distanza. Ha poi concluso il post con un augurio di un buon weekend e un invito a resistere in questo periodo duro per tutti di quarantena.

Miriam Leone ha oltre 1 milione e 200 mila follower

Miriam Leone ha oltre 1 milione e 200 mila persone che la seguono su Instagram. Tanti sono stati i like alla foto, ben 154 mila e oltre 1.600 commenti. Tra gli altri si legge: “Davvero bravissima! Con de Luigi mi hai fatto morire e credimi… È molto più difficile far ridere… Sei veramente una bravissima attrice… Senza tutti quei sospiri ansiogeni di certe tue colleghe! Sei naturale e spontanea… Mai sforzata né forzata… Insomma, hai un gran talento”.

Davvero un bel complimento da parte di una delle sue fan e non è stata l’unica ad aver espresso il suo apprezzamento tra i follower della ex Miss Italia.