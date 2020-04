Sono stati trovati frammenti di vetro in una passata di pomodoro molto nota: si potrà ricevere il rimborso per il prodotto acquistato.

La passata di pomodoro è un’ingrediente molto amato dagli italiani e non solo perché presente in varie ricette come la pasta, il riso e la pizza. La passata di pomodoro di Iper Montebello è stata ritirata dal Ministero della Salute per la possibile presenza di frammenti di vetro al suo interno. Questi i dati precisi per poter riconoscere il prodotto qualora lo si fosse acquistato:

Nome: Pomodoro datterino – Salsa Pronta

Marchio: Iper Montebello S.P.A.

Produttore: Bottega di Sicilia

Sede dello stabilimento: C.da Capraro – 97019 Vittoria (Rg)

Il lotto di produzione della passata di pomodoro è il D304/19

Data di scadenza 31/10/22 e/o 31/12/22

La confezione è quella da 330 grammi

LEGGI ANCHE -> Il virologo Giulio Tarro: Certo che si potrà andare al mare in estate

Si potrà restituire la passata di pomodoro se acquistata

Nel caso in cui si fosse acquistata questa passata di pomodoro si potrà restituire al negozio e ricevere un rimborso o un altro prodotto. Visto il particolare momento si può telefonare per avvisare di avere in casa la salsa e programmare la restituzione la prossima spesa. Sempre in questi ultimi giorni sembra siano stati ritirati anche degli spinaci. In questo caso si tratta però di un prodotto e venduto in Germania. Per gli italiani che vivono lì, si rende noto che si tratta di una crema di spinaci surgelata della quale non è ancora stato reso il nome perché sono ancora in corso verifiche. Il problema sarebbe quello di possibili frammenti di plastica al suo interno.

LEGGI ANCHE -> Con la fine del lockdown ci potrebbero essere fino a 70 mila decessi

È importante controllare gli alimenti che compriamo e segnalare immediatamente eventuali anomalie evitando di consumarli.