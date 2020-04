Pronto il contributo per le famiglie in Lombardia: 500 euro per iul mutuo, per il pc e per la scuola. Domanda a partire dal 4 maggio

Pronto il contributo per le famiglie in Lombardia. La Regione ha pensato il “pacchetto famiglia” per aiutare le famiglie che sono in difficoltà. Con la misura si offrono contributi straordinari per il pagamento del mutuo prima casa e per l’acquisto di strumentazione didattica per l’e-learning. Destinatarie le famiglie che si trovano a vivere condizioni di temporanea difficoltà. Per quanto riguarda i requisiti, è necessario avere la residenza nella Regione Lombardia. Inoltre è necessario che si siano verificate a causa dell’emergenza coronavirus una le seguenti condizioni:

– per lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia: riduzione pari ad almeno il 20% delle competenze lorde, incluse eventuali voci non fisse e continuative, relative all’ultima retribuzione percepita al momento di presentazione della domanda rispetto alle competenze lorde percepite nel mese di gennaio 2020;

– per liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus;

– morte di un componente del nucleo per Covid-19.

Le famiglie devono inoltre avere i seguenti requisiti:

– almeno un figlio a carico di età inferiore o uguale a 16 anni di età all’atto di presentazione della domanda per il contributo mutui prima casa

oppure

– almeno un figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 16 anni di età all’atto di presentazione della domanda per il contributo e-learning.

È possibile richiedere il contributo anche in presenza di minori in affidamento, se facenti parte del nucleo familiare, con gli stessi requisiti di età;

– ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale ad € 30.000,00.

Per chi ha difficoltà nel reperire l’Isee 2020, vale anche il 2019 ma è importante che rientri nei 30,000 euro. Le risorse disponibili per questo contributo sono pari a 16 milioni e mezzo e i contributi non sono cumulabili, ossia bisogna scegliere cosa finanziare.

La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 4 maggio 2020 e fino alle ore 12.00 dell’11 maggio 2020“.