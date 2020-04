Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, quasi il 50% dei decessi in questa epidemia sono avvenuti nelle RSA per anziani, una strage.

Le forze dell’ordine stanno indagando in questi giorni sulle irregolarità avvenute in molte RSA in tutta Italia. Le residenze sanitarie per anziani in molti casi infatti sono diventati dei focolai di contagio. E purtroppo in tanti non ci sono più.

Ma questa situazione riguarda l’Europa intera, come fa sapere l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per la quale quasi la metà delle vittime della pandemia risiedeva nelle case di cura e di riposo a lungo termine. Pensate a quanti nonni sono morti da soli, senza avere la possibilità né di essere curati né di vedere i propri cari. Hans Kluge, direttore Oms per l’Europa, ha parlato di “inimmaginabile tragedia per l’umanità”.

RSA, l’Oms parla di una strage immane di anziani

E viene di nuovo alla mente il racconto di chi afferma che negli ospedali invece si è reso necessario sacrificare gli anziani per cercare di dare maggiori possibilità di sopravvivenza a chi era più giovane. Solo nelle RSA i più vecchi hanno potuto trovare posto. “Ma ci sono state molte negligenze in diverse di queste strutture”, riferisce Kluge. Limitatamente al nostro Paese, i numeri ufficiali sostengono che, tra il 1° febbraio ed il 14 aprile, i morti nelle RSA ammontano a 6773. Ed il 40% di questi è deceduto per via del virus, sia in maniera diretta che comunque collegata ad esso.

Sono il doppio in Spagna: 14mila anziani morti negli ospizi, con la metà per Covid. Numeri simili anche per la Francia e Gran Bretagna. Una strage silenziosa.