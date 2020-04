La tredicenne incinta ha rivelato il genere del bimbo che aspetta, confermando che il padre è un bambino di soli 10 anni.

Darya e Ivan, rispettivamente 13 e 10 anni, sono apparsi in TV all’inizio dell’anno per parlare della loro relazione. I ragazzini dicono di essersi incontrati un anno fa e di essersi innamorati a prima vista. In un video pubblicato su Instagram, Ivan fa scoppiare un palloncino sollevato da Darya prima che la coppia si dia un piccolo bacio. Darya ha poi detto che si tratta di una bambina e che la chiameranno Carolina, come riportato dal ‘Daily Star Online’. Il caso di Ivan e Darya ha avuto molto risalto anche a livello internazionale. Nel mondo scientifico si crede poco al fatto che il piccolo Ivan sia effettivamente il padre, dato che il suo sperma sarebbe poco sviluppato.

La tredicenne ha pubblicato foto incinta di 20 settimane

Eppure Darya e Ivan sono irremovibili: la coppia afferma di aver fatto l’amore e che il padre del bimbo che aspetta la tredicenne sarebbe proprio il bambino di 10 anni. Ma, stando a quanto riportano degli articoli pubblicati da siti russi, il papà potrebbe essere in realtà un ragazzo di 15 anni. Darya ha già dichiarato che questa ipotesi è “del tutto fasulla”.

La futura mamma ha anche pubblicato delle foto e un video che mostra se stessa incinta di 20 settimane.