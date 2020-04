I test sierologici misurano gli anticorpi IgM e IgG e garantiscono una risposta sulla presenza o meno di questi in 10-15 minuti.

Triboo, gruppo attivo nel settore digitale e quotato sull’Mta, ha avviato la commercializzazione e la distribuzione di test sierologici in grado di individuare la presenza di anticorpi nei pazienti contagiati dal Coronavirus. Il kit di analisi “Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antibody (IgM/IgG) Test” è prodotto dalla casa farmaceutica cinese ‘Sobc Outdo Biotech’ ed è in grado di rilevare la presenza degli anticorpi. Con l’analisi di un campione di sangue, il test sierologico individua la presenza degli anticorpi IgM, che si producono durante l’infezione, e degli IgG, che hanno funzione neutralizzante, e si ritrovano a partire da due settimane dopo la comparsa del virus nell’organismo. I test misurano gli anticorpi IgM e IgG e forniscono una risposta sulla presenza o meno di questi nel giro di 10-15 minuti.

I test sierologici sono reperibili per tutti i cittadini

“La commercializzazione del prodotto attesta la volontà del gruppo di rendere disponibili i dispositivi di supporto alle autorità e al Servizio Sanitario Nazionale nel tracciamento delle persone che hanno già contratto o sconfitto il Covid-19. Per poter permettere la ripresa delle attività nella Fase 2 è necessario che questi dispositivi siano sempre reperibili per tutti i cittadini e il gruppo è in grado di assicurarlo”, dichiara la società. Tutti i kit di analisi e i dispositivi di protezione reperibili e le relative certificazioni, schede tecniche e informative commerciali sono visionabili sul sito web del gruppo: protezione.triboo.it.

Le aziende possono ordinare kit di analisi da oggi. I tempi di consegna previsti sono di 10/15 giorni grazie all’attività di supporto logistico data dalla filiale di Shanghai.